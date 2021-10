Micari: “Sono stati anni importanti, lascio Università in crescita” VIDEO

PALERMO – Dopo sei anni l’Università di Palermo cambia Rettore e dopo l’era Micari si aprirà quella Midiri, che si insedierà ufficialmente l’uno novembre.

Micari ha tracciato un bilancio di questi suoi sei anni e li giudica “molto impegnativi, faticosi e molto belli devo dire. Adesso fa un po’ impressione pensare che sono passati sei anni. Abbiamo cercato di aprirci e accogliere il più possibile. I risultati, certamente, ci sono stati. Oggi, ed è un fatto del tutto casuale, abbiamo perfezionato la situazione di quattro in transizione di genere ed è una piccola cosa, nell’insieme, di tutto quello che abbiamo fatto – ha dichiarato il Rettore uscente -. Abbiamo cercato di mettere tutti nelle condizioni migliori di poter lavorare e credo che ci siamo riusciti visto che il numero di matricolare è aumentato almeno del 50% rispetto al 2015, il numero di borse di dottorato è quadruplicato, insomma, una serie di risultati all’insegna dell’aprire“.

Micari si è soffermato anche sulla pandemia che ha cambiato il modo di lavorare e si studiare degli studenti: “È stato un dramma per tutti, ma anche una opportunità. L’ultimo anno e mezzo è stato faticoso, però abbiamo imparato che esistono anche altri modi di fare didattica, che non potranno mai essere sostitutivi di quelli tradizionali. Abbiamo imparato che si può risparmiare tempo e denaro, ma anche un altro modo di fare didattica che può funzionare. Ci sono cose che, ripensandoci, si sarebbero potute fare in un altro modo. Negli ultimi anni, abbiamo ripreso con molta forza il ragionamento delle sedi decentrare per dare l’opportunità di studiare anche senza viaggiare. Lascio una Università con un bilancio positivo, con un trend di studenti che è cresciuto e soprattuto, credo, lascio una struttura che è consapevole che poter crescere e l’avevo preso in condizione diversa e si parlava di gestione della decrescita“.

“Per accedere nei luoghi dell’Università è necessario il green pass e le regole devono essere rispettate. Io sono convinto dell’opportunità di queste misure e se – ha concluso Micari – cominciamo a pensare di poter uscire da questa pandemia è grazie ai vaccini che hanno dato una svolta. Per me le scelte sul green pass sono sacrosante“.