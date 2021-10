Consiglio comunale, salta il numero legale: Di Salvo solleva il caso

Per il consigliere autonomista si tratterebbe di un segnale che arriva dai banchi della maggioranza al sindaco Pogliese in vista del rimpasto

Palazzo degli Elefanti. Per ben due volte consecutive salta il numero legale in consiglio comunale mentre in calendario c’è il voto sul rendiconto 2019. Uno degli snodi fondamentali per questa amministrazione e non soltanto per gli evidenti motivi di bilancio. Ma anche perché, superata questa fase, il sindaco Pogliese dovrebbe mettere in cantiere due avvicendamenti in giunta (Leggi qui).

I nomi dei due prossimi assessori sarebbero stati già individuati da tempo (Barresi e Bosco). Una scelta che avrebbe portato, secondo quanto appreso dal nostro giornale, una parte consistente della maggioranza a disertare il voto come segnale all’indirizzo del primo cittadino. A questo punto l’aula sarà convocata sul medesimo ordine del giorno la prossima settimana.

Intanto, l’autonomista Salvo Di Salvo esce allo scoperto e solleva il caso: “Si potrebbero avviare diversi cantieri in Città, dalla messa in sicurezza delle strade alla realizzazione di opere pubbliche spendendo i 50 Milioni somme disponibili del Patto per Catania procurando lavoro a centinaia di manovalanza – scrive in una nota – Questa è la misura chiara di come questa Amministrazione non è in grado di saper pianificare la gestione della Città. Mi preoccupa, l’indifferenza diffusa di cittadini, associazioni, comitati di quartiere, hanno smesso di rendersi disponibili alla partecipazione attiva della comunità, la loro indifferenza è l’affermazione di come non sia percepita l’Amministrazione Comunale”.

“Si assiste solo a messaggi, foto sui social enfatizzando quei sporadici eventi peraltro organizzati, da sempre, da associazioni – continua – Iniziative, manifestazioni non ad opera dell’Amministrazione. È chiaro, siamo al capolinea, la mancanza del numero legale per due volte consecutivi per l’assenza di alcuni Consiglieri Comunali che fanno parte delle liste del sindaco la dicono tutta rispetto al clima che si respira attorno all’amministrazione Pogliese”.

“Non vorrei che – dice Di Salvo – tutto questo sia scaturito per motivi di opportunità di posti di potere da occupare non farebbe il bene della Città, piuttosto pensi a rafforzare e consolidare la squadra che già è in campo e sgombrare la città da insidie. Sindaco Pogliese non rispolveri il manuale Cencelli usato da vecchie logiche di una Politica becera che pensa agli interessi di potere piuttosto Governi per il bene della città”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI