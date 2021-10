Siracusa, tempesta e crolli: persone sui tetti delle auto VIDEO

Il maltempo torna in Sicilia e colpisce la zona orientale con fortissimi temporali. Poche ore fa si è verificata una improvvisa tempesta tra Catania, Enna e Messina. Il meteo radar della protezione civile, comunicato da Il Meteo.it, ha immortalato una improvvisa e vasta tempesta tra tre province. Fortissimo vento e pioggia pure nel Nisseno, dove è stato necessario chiudere al traffico la strada statale. E’ di pochi minuti fa, invece, la bomba d’acqua che ha colpito Siracusa, con allagamenti e paura tra i residenti e automobilisti rimasti letteralmente intrappolati, al punto da salire sui tetti delle proprie auto per mettersi al sicuro. Ecco IL VIDEO pubblicato da Sicilia VHS

Il muro crollato

Il nubifragio ha provocato danni da un capo all’altro della città: la protezione civile è entrata in azione insieme alle forze dell’ordine. In via Calabria un muro ha ceduto sotto la forte pioggia, travolgendo un’auto. Al momento non risulterebbero feriti. Allagamenti hanno sommerso le auto parcheggiate, alberi hanno ceduto finendo in strada. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza gli automobilisti, decine le chiamate giunte al comando provinciale per allagamenti in case al piano terra, negozi e scantinati.

Nella zona della Borgata, evacuati cinque nuclei familiari dopo che l’acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici.





Foto Agrimeteo Corleone

Foto Agrimeteo Corleone

Come andrà nei prossimi giorni

E non andrà meglio nei prossimi giorni in Sicilia. Non solo la perturbazione atlantica che sta attraversando il nostro Paese, ma un vero e proprio ciclone mediterraneo che porterà maltempo da domenica sera sull’Isola. Il weekend che si sta per aprire, e i primi giorni della prossima settimana, avranno come protagonisti questi due fenomeni meteorologici, secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.