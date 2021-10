CATANIA – Città flagellata dal maltempo. E, come se non bastasse, con i rifiuti che galleggiano lungo le strade. Una tragedia nella tragedia a Catania, dove ai disastri causati dal violento nubifragio si aggiunge l’ennesima emergenza rifiuti che, non raccolti da giorni, sono stati trasportati dalla furia dell’acqua un po’ dappertutto, fino al mare. Come evidenziato dal filmato pubblicato nella pagina di lungomare liberato.

I conferimenti limitati

Una condizione dovuta a una nuova diminuzione del quantitativo che è possibile abbancare da parte di Sicula Trasporti. “Subiamo questa situazione in concomitanza del maltempo e con il cambio appalto – afferma l’assessore all’Ecologia del Comune di Catania, Fabio Cantarella. Abbiamo i soliti problemi di conferimento limitati rispetto al nostro fabbisogno già da più di una settimana. 50 tonnellate in meno oggi, 100 domani, e la situazione degenera sul territorio”.

Catania invasa

Circa 400 le tonnellate, in questo momento, restano sul territorio. “Abbiamo svuotato una cinquantina di mezzi stamattina in discarica – continua Cantarella – ma è sempre meno di quello che dovevamo conferire. Stiamo aspettando per vedere se arrivano altre risposte dalla discarica in modo da poter pulire anche le altre aree. Purtroppo subiamo anche questa volta: sarà una casualità che tutto questo coincida con il cambio appalto”.

Il nuovo appalto

Che scatterà tra pochissimo. Il prossimo primo novembre saranno affidati i lotti Nord e Sud. “Andiamo avanti fiduciosi con la consapevolezza che le cose stanno cambiando – prosegue l’assessore. Dal primo novembre avvieremo la raccolta differenziata – a San Giovanni Galermo e San Giorgio. Questo ci consentirà di avere meno costi di discarica. Il sindaco – conclude – è in contatto costante con l’assessore regionale, Daniela Baglieri”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI