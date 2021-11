Meteo, tromba d’aria: conta dei danni nell’agrigentino VIDEO

AGRIGENTO – A Canicattì, nell’Agrigentino, sono in corso sopralluoghi per verificare i danni causati dalla bomba d’acqua che ieri ha colpito la città e quelli dovuti al passaggio di un tornado in contrada Ponte Fazio. E’ quanto si legge in una nota del Comune. Il sindaco Vincenzo Corbo e il responsabile della Protezione Civile comunale, Salvatore Bertolino, stanno cercando di quantizzare l’entità delle criticità. Diverse le segnalazioni giunte da parte dei Dirigenti scolastici per infiltrazioni di acqua nei vari istituti. La pioggia, inoltre, ha causato danni alle condutture fognarie e al manto stradale di numerose arterie cittadine ed extraurbane.

Il Settore Infrastrutture Stradali continua a monitorare con la massima attenzione la situazione, e invita i cittadini a spostarsi sulla rete viaria provinciale solo in caso di assoluta necessità in considerazione dello stato di allerta meteo arancione previsto per tutta la giornata di oggi. Dal libero consorzio comunale di Agrigento fanno sapere che “non è infatti possibile ripristinare appieno le condizioni di normale viabilità e di sicurezza finché continueranno le piogge.

Si sta inoltre procedendo alla diffida dei proprietari dei terreni adiacenti le strade provinciali ed ex consortili (cosiddetti ‘frontisti’) ed eventualmente alla notifica delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada. Molte opere eseguite da questi proprietari infatti risultano abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa, e creano sistematicamente danni alle sedi stradali per l’enorme quantità di fango e detriti provenienti dai terreni e trasportati dalle piogge sulle carreggiate”. “La situazione rimane difficile – afferma il Commissario Straordinario, Vincenzo Raffo – ma grazie all’attento lavoro del Settore Infrastrutture Stradali contiamo di limitare al massimo il disagio per i cittadini che per lavoro o per necessità devono percorrere quotidianamente le strade di nostra competenza”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI