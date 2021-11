Sicilia, allerta arancione: trombe d’aria e allagamenti LIVE

Alluvioni, trombe d’aria , alberi caduti. Il maltempo è tornato dal pomeriggio di ieri in Sicilia, dopo i danni che aveva provocato solo due settimane fa. E per la giornata di oggi è prevista l’allerta arancione per tutta l’isola, esclusa soltanto la fascia costiera nord-occidentale, segnata in giallo sull’avviso della protezione civile regionale. SEGUI LA DIRETTA – LEGGI TRAGEDIA A MODICA – TROMBA D’ARIA UCCIDE UN UOMO

11.30 – L’ondata di maltempo che ha investito la Sicilia continua a creare disagi alla circolazione lungo le strade statali maggiormente colpite dagli eventi meteo avversi. Sul versante orientale dell’isola, per allagamenti del piano viabile sono chiuse le statali 114 “Orientale Sicula”, dal km 137 al km 147, tra Melilli e Floridia, nel siracusano, la statale 124 “Siracusana” a Buscemi (SR), la statale 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 19 al km 43, tra Catenanuova e Dittaino, nell’ennese. Sulla 114 è stata inoltre chiusa la passerella provvisoria sul fiume Agrò tra Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, nel messinese, mentre sulla statale 288 “Di Aidone” il traffico risulta rallentato al km 6 a Ramacca (CT), in corrispondenza del torrente Sbardalasino, le cui acque minacciano la sede stradale. Sul versante occidentale, permangono le chiusure sulle statali 191 “Di Pietraperzia”, a Mazzarino (CL), sulle statali 119 “Di Gibellina” e 188 “Centro Occidentale Sicula” nel trapanese, sulla statale 643 “Di Polizzi” tra Scillato e Polizzi Generosa, nel palermitano. È stato invece ripristinato il transito sulla statale 121 “Catanese” a Villaba (CL), chiusa questa mattina dal km 159 al km 164. Sulla rete autostradale di competenza Anas, invece, non si segnalano particolari criticità, ad eccezione della chiusura dello svincolo di Agira, sull’A19 “Palermo-Catania”, chiuso in immissione in autostrada verso Catania. Il personale di Anas è costantemente impegnato sui luoghi per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo.

11.20 – Mattinata di pioggia torrenziale a Lipari e strade allagate in centro e sul lungomare di Canneto. Tra le zone piu’ disagiate, via Roma. Difficili i collegamenti marittimi da e per le Eolie, soprattutto nelle strutture portuali esposte al vento che soffia da est-sud-est.

11.10 – Un grosso masso si è staccato dalla montagna che sovrasta Belmonte Mezzagno (Pa), finendo su viale Regione Siciliana, dove transitano molte auto. Lo scorso primo novembre pezzi di roccia sono finiti sulla galleria paramassi, sulla strada provinciale 38. La strada, l’unica vera via verso Palermo, è chiusa con gravi disagi alla circolazione. Le altre provinciali sono chiuse proprio per il rischio caduta massi. Questo nuovo crollo rischia di penalizzare ancora di più il paese. “Servono interventi urgenti di protezione civile – chiede Maurizio Milone del Pd – rischiamo di restare isolati. Stiamo costituendo un comitato di cittadini per seguire l’iter per riaprire la strada”.

10.45 – Ramacca, provincia di Catania. La SS 288 Catania-Aidone, interessata dal torrente Sbardalasino, è presidiata dai Vigili Urbani perché il torrente ha raggiunto il limite. Anas di Catania avvisata.

10.40 – Calatabiano, nel catanese. Detriti sulla sede stradale SP 81. Un autocarro carico di bombole di gas è rimasto bloccato. In arrivo mezzo della provincia Regionale per liberare la strada dai detriti.

10.35 – Il sindaco di Termini Imerese, nel Palermitano, ha chiesto la dichiarazione di stato di calamità alla Regione Siciliana per i gravi danni provocati nella città colpita da un violento nubifragio che ha provocato ingenti danni. Il torrente Barratina ha tracimato, numerosi sono stati gli allagamenti nella parte bassa della città con attività commerciali invase dal fango, molte strade sono impraticabili e centinaia di richiesta di aiuto sono pervenute ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. E’ questo il bilancio di una giornata che nel giro di pochi minuti ha visto molte vie del centro storico trasformarsi in corsi d’acqua. A seguito di una riunione, svoltasi in videoconferenza con la prefettura e le forze dell’ordine, nella tarda serata di ieri, il sindaco, Maria Terranova, ha firmato un’ordinanza di chiusura, per oggi di scuole di ogni ordine e grado, parchi e, in particolare, della Villa Palmeri e della Villa Guglia, gli impianti sportivi, biblioteca comunale, museo civico, asili nido e cimitero. “Ieri è stato un pomeriggio difficile per la nostra città – dice il sindaco – Il nostro territorio è stato colpito da un evento di grosse proporzioni e inaspettato. Immediatamente ci siamo messi in strada, insieme ai volontari della Protezione civile, alle forze dell’ordine, vigili urbani e gli uffici comunali e abbiamo cercato di dare un aiuto concreto, ma di fronte a eventi di questa portata è stato tutto complicato.” Maggiori criticità si sono riscontrate nella zona bassa della città e, in particolare, in prossimità dell’area del torrente Barratina vicino il campo sportivo “Crisone”; in via Libertà ha ceduto un muro di cinta e in contrada Impalastro molte abitazioni sono rimaste isolate. Per tutto il pomeriggio si sono manifestate interruzioni di collegamenti viari, fornitura di corrente elettrica e telefonia. I danni sono ingenti sia alle infrastrutture che al patrimonio comunale, a quello privato e alle attività commerciali, agricole e industriali. LEGGI ANCHE: Strade come fiumi a Termini Imerese

10.25 – È stato richiesto l’intervento del mezzo anfibio e una squadra Fluviale per la provincia di Siracusa, dove attualmente si registrano un considerevole numero di richieste di soccorso per le avverse condizioni meteo.

10.15 – Incidente provocato dal maltempo sulla tangenziale di Messina. Traffico bloccato verso Palermo e Catania

10-05 – Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta, è stata colpita da una grandinata anomala. Strade ricoperte da uno strato compatto di ghiaccio bianco, auto intrappolate, bulldozer al lavoro: una scena che richiama una nevicata in un villaggio alpino. GUARDA IL VIDEO

10.00 – A causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile sulla strada statale 121 ‘Catanese’ il traffico è provvisoriamente bloccato nel tratto tra il km 159,500 e il km 164,500 nei pressi di Villalba in provincia di Caltanissetta. Sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione in sicurezza.

9.40 – L’autostrada Catania Siracusa, in questo momento, è letteralmente sommersa, come mostra il video di un lettore.

9.30 – L’Outlet Sicily Village, centro commerciale dell’Ennese, rimarrà chiuso oggi a causa delle avverse condizioni meteo. Lo ha deciso il sindaco di Agira, Maria Greco, annunciando sui social l’imminente firma dell’apposita ordinanza. La pioggia battente, accompagnata da lampi e tuoni, ha sferzato per tutta la notte la provincia, che ora conta i danni, principalmente in agricoltura: erreni allagati, recinzioni divelte e strade interpoderali inaccessibili

9.20 – Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Siracusa già dalla serata di ieri. Allerta arancione della protezione civile con piogge intense, ma anche forti raffiche di vento. Augusta è la città che presenta la situazione più critica: così come accaduto tre settimane fa per il ciclone Apollo, la cittadina industriale si trova isolata, con le vie di ingresso e di uscite allagate. Decine le richieste alla protezione civile di case allagate con cinquanta centimetri di acqua. Immediatamente il sindaco Di Mare ha emanato l’ordinanza per chiudere le scuole e stessa scelta da parte dei sindaci di Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino. Sono regolarmente aperte le scuole a Siracusa. Da ieri sera è chiusa per allagamento della sede stradale la ex strada statale 114, all’altezza dello stabilimento Air Liquide. Massi sono caduti sulla provinciale fra Palazzolo e Buccheri, zona montana della provincia, dove si registra grandine. Sull’autostrada Siracusa Catania si è verificato un incidente autonomo, allo svincolo tra Sortino ed Augusta, e molti mezzi sono fermi in panne.

9.15 – Provincia di Caltanissetta. A causa della torbidità in uscita dal potabilizzatore del Fanaco, Siciliacque ha ridotto, e in alcuni casi interrotto, la fornitura ai comuni serviti dall’acquedotto. Oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione nei comuni di Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Serradifalco, Delia, Sommatino

8.50 – A causa della presenza di fango e detriti sono provvisoriamente chiusi sulla strada statale 192 ‘della Valle del Dittaino’ il tratto dal km 19,500 al km 43,300 tra Barrafranca (EN) e Mazzarino (CL) e sulla statale 410 dir ‘di Naro’ il tratto dal km 0,450 al 7,000 nei pressi di Naro (AG). Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Il drammatico bilancio delle scorse ore:

Trasporti in tilt

Danni e disagi si sono registrati da un capo all’altro della regione, fino a tarda sera e coinvolgendo anche i trasporti e gli spostamenti. I passeggeri di un treno diretto a Caltanissetta, sulla linea Catania-Palermo, interrotta fino alle 12 di oggi, assieme alla Canicattì- Gela che sarà bloccata fino alle 14 e alla Palermo-Agrigento ferma fino alle 5 di giovedì, sono rimasti bloccati sul binari, tra le stazioni di Dittaino e Leonforte, nell’Ennese, per un guasto provocato dal maltempo. Sempre nell’Ennese, bloccata l’autostrada Palermo-Catania nei paraggi di Agira. Interrotto il traffico anche nella statale del Dittaino.

Nubifragio nel Palermitano

Danni e disagi si sono registrati nel Palermitano: un nubifragio si è abbattuto su Termini Imerese e su un Comune dell’entroterra, Caccamo, trasformando le strade in torrenti. Una tromba d’aria ha colpito il piccolo paese di Bisacquino, vicino a Corleone, scoperchiando il capannone di un’azienda agricola e abbattendo alberi.

Trombe d’aria nell’Agrigentino

Nell’agrigentino, trombe d’aria a Sciacca, dove oggi il sindaco ha chiuso le scuole, così come è stato deciso a Menfi. Paura per una tromba d’aria anche a Licata, mentre nel Trapanese gli stessi fenomeni nella zona di Selinunte si sono fermate prima di raggiungere la terraferma: panico per gli abitanti che nei loro video hanno immortalato drammatici momenti di paura e danni per diverse migliaia di euro, come a Comiso. GUARDA IL VIDEO

