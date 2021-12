Ravanusa, verifiche e aiuto agli sfollati: continua il lavoro dei vigili del fuoco

Proseguono i sopralluoghi per le opere di messa in sicurezza della zona colpita dall'esplosione - VIDEO

Con l’individuazione ed il recupero delle ultime due vittime rimaste coinvolte nel crollo degli edifici, i vigili del fuoco hanno concluso la fase di “Search and Rescue”, ovvero di Ricerca e Soccorso.

Parte l’attività di coordinamento con la procura

Da oggi, rimangono sullo scenario il Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle attività di collaborazione che verranno eventualmente richieste dalla Procura della Repubblica, il personale con i mezzi speciali di movimento terra e le Sezioni operative per i sopralluoghi di verifica, le attività di messa in sicurezza ed il recupero dei beni di prima necessità delle persone evacuate dalla zona rossa.

