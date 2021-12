PALERMO – “Ci sono metodi diversi di lavoro. Io sono convinto che su ogni cosa bisogna dialogare e parlare, perché il confronto si fa già nella vita normale, figuriamoci in politica. Probabilmente lui un po’ meno”. Lo ha detto, ospite di “Bar Sicilia” la rubrica del giornale on line ‘Il Sicilia’, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a proposito del rapporto con il presidente della Regione Nello Musumeci.

“La prima volta di Berlusconi a Palazzo Chigi”



“Ricordo quando Berlusconi – ha aggiunto – diventò Presidente del Consiglio per la prima volta. Non conoscendo la politica immaginava che il Presidente del Consiglio doveva fare tutto: nomine Rai, riforma della giustizia eccetera. In 8 mesi andò a casa. La seconda volta è rimasto 5 anni tranquillamente, perché aveva imparato come si faceva. L’atteggiamento che ha Nello è un po’ come il primo Berlusconi, con la differenza che Berlusconi non conosceva la politica, lui la dovrebbe conoscere da tempo”.

“Le scelte in politica le fanno i partiti”

Miccichè ha poi aggiunto: “Le scelte in politica non vengono fatte dagli assessori, ma dai partiti che hanno delle strutture e degli organi di vertice che si riuniscono per prendere le decisioni. Faccio l’esempio di quello che è successo – ha aggiunto – con il voto sulle Province all’Assemblea Regionale Siciliana: credo che non ci sia argomento più di riferimento per i partiti delle elezioni. Penso che sarebbe stato necessario parlare con i partiti. Il rinvio è stato votato all’unanimità: che ci vuole a fare una telefonata prima? Invece così la questione diventa oggetto di scontro, che nasce quando prendi decisioni senza prima parlarne con gli altri”.

