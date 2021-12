Palermo, positivo al Covid si allontana dall’ospedale

La storia è di oggi. Arriva un paziente al pronto soccorso dell’ospedale Civico per un problema non legato al Covid. Viene scoperto positivo al tampone e si allontana dall’ospedale con i familiari. Al momento lo stanno cercando e sarà rintracciato perché i suoi dati sono noti. E’ una vicenda che fa riflettere sulla confusione che può albergare, talvolta, e portare a scelte incongrue. Il paziente, un uomo, secondo la prima ricostruzione, non appena avuto l’esito del tampone ed è stato informato che sarebbe stato ricoverato all’ospedale ‘Cervello’, ha chiamato la famiglia e si è eclissato. Non sarebbe mancato qualche momento di tensione.

E’ stato un altro giorno difficile per i reparti Covid e per tutti i pronto soccorso di Palermo. Sempre al PS del Civico oggi sono stati tracciati dodici positivi e non è stato semplice trasferire quelli che dovevano essere spostati altrove, causa intasamento. I numeri crescono. Ancora adesso al pronto soccorso Covid del ‘Cervello’ ci sono circa quaranta pazienti ricoverati, con un indice di sovraffollamento del 200 per cento.



