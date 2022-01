Odissea a bordo della Msc Grandiosa: “C’è un focolaio e nessuno controlla” VIDEO

PALERMO – Sono diversi i positivi al Covid presenti sulla nave Grandiosa, della compagnia Msc, che questa mattina è arrivata, da Marsiglia, al porto di Genova. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Civitavecchia e poi, mercoledì, l’arrivo a Palermo.

I tamponi effettuati ieri “hanno fatto registrare diverse positività – ha spiegato a LiveSicilia un passeggero a bordo della nave – e tutti sono stati posti in isolamento. Il problema, però, è un altro. Qualche ora dopo, non si sa come, gran parte di queste persone sono risultate negative e quasi nessuno di loro ha effettuato un nuovo tampone di verifica“.

A bordo della nave questa mattina, dopo che il comandate ha segnalato la presenza del focolaio, sono intervenute la capitaneria di porto e la sanità marittima. A Genova è previsto lo sbarco di 100 passeggeri, di questi 40 sono positivi, gli altri lasceranno la nave tra Civitavecchia e Palermo, ma in tutti e tre i porti saliranno nuovi passeggeri a bordo.

“Quasi una settimana fa mi sono imbarcato a bordo della nave Grandiosa Msc per la crociera del Mediterraneo. Prima della partenza abbiamo rispettato tutti i protocolli sanitari, da qualche giorno si è sviluppato un focolaio a bordo della nave – racconta ai microfoni di LiveSicilia il passeggero -. La cosa più scandalosa è accaduta ieri con i tamponi positivi e poi risultati negativi“.

“C’è tanta gente che sta salendo a bordo – ha continuato il passeggero – . Abbiamo parlato con la responsabile covid della nave, che ha spiegato come i positivi a bordo sono tantissimi. La nave è piena di positivi e molta gente dovrebbe rimanere in quarantena, ma esce tranquillamente dalla propria camere. Questo perché sono abbandonati a loro stessi, senza acqua né cibo“.

“La nave non può continuare ad imbarcare passeggeri – ha concluso il passeggero presente a bordo della Msc Grandiosa -, va assolutamente fermata“.

La replica da parte di Msc

“Durante i numerosi controlli messi in atto dalla Compagnia – si legge in una nota diffusa da MSC -, previsti nell’ambito del rigoroso ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di MSC Crociere, è emersa, anche a causa del sensibile peggioramento della situazione pandemica a terra, la positività al Covid di alcuni passeggeri imbarcati su MSC Grandiosa. La maggior parte di essi è asintomatica. Dando attuazione alle rigorose misure previste dal protocollo, i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati immediatamente isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati oggi a Genova per essere trasferiti in modalità protetta presso le loro abitazioni“.

“L’identificazione di alcuni casi isolati dimostra, ancora una volta, la validità del ‘Protocollo di sicurezza e salute’ di MSC Crociere, a efficace tutela di tutti i passeggeri, dell’equipaggio e dei territori visitati dalle nostre navi- si legge ancora nella nota -. Esso prevede, tra le numerose misure, la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, che viene inoltre regolarmente testato ogni due giorni, mentre i crocieristi sono sottoposti al tampone a inizio, a metà e a fine crociera. Sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto“.

“MSC ha trasportato in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere (agosto 2020) ad oggi. A bordo vengono applicati, infatti, protocolli di sicurezza che non trovano riscontro in nessun altro settore del turismo e dell’ospitalità, permettendo così di individuare casi di persone positive che a terra non sarebbero probabilmente mai stati identificati e che rappresentano, in ogni caso – conclude la nota – , una percentuale nettamente inferiore rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra“.

