Covid: in Sicilia più di 10 mila nuovi casi, ma l’Isola resta gialla

Sono 10.023 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.567 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 11.354. Il tasso di positività sale al 19,8% ieri era 19,1%. L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 33.856 casi. Gli attuali positivi sono 159.593 con un aumento di 9.127 casi. I guariti sono 875 mentre le vittime sono 21 e portano il totale dei decessi a 7.812. Sul fronte ospedaliero sono 1.472 ricoverati, con 9 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 165, 2 casi in più. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 2.492 casi, Catania 2.957, Messina 674, Siracusa 1.018, Trapani 458, Ragusa 724, Caltanissetta 699, Agrigento 856, Enna, 145.La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti sei il 13/01/22 – undici il 12/01/22 – uno l’ 11/01/22 – due 09/01/22 – uno il 4/01/22. La regione è all’ottavo posto a livello nazionale per contagi e resterà anche nei prossimi giorni in giallo, visto che il ministro Speranza, alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, ha già firmato l’ordinanza che porterà soltanto la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione.

Le nuove zone arancioni

Intanto altri quattordici comuni dell’Isola finiscono in zona arancione, il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato l’ordinanza per le zone dell’Agrigentino e del Palermitano ritenute più a rischio contagio, in base all’ultimo monitoraggio dei dati. LA LISTA DELLE NUOVE ZONE ARANCIONI

I dati nazionali: record di decessi della quarta ondata

Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto alla giornata precedente. Nel bollettino odierno, sui 360 decessi, 27 sono riferibili a vari giorni scorsi ma registrati solo oggi. Sono 2.398.828 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 75.310 in più rispetto alle precedenti 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.356.514 e i morti 140.548. I dimessi e i guariti sono invece 5.817.138, con un incremento di 125.199 rispetto a giovedì.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI