41 bis, Meloni: “Lo Stato non tratta con la Mafia”

Cospito continua a rifiutare cibo e integratori

“Il 2023 sarà governo delle grandi riforme, daremo all’Italia riforma per far governare chi è eletto, una riforma della giustizia. Lo stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

Quanto al Caso Cospito, l’anarchico ha riavuto i suoi libri e i suoi scritti dopo un controllo della polizia e prosegue a rifiutare cibo e integratori. Si fa sempre più concreta l’ipotesi del suo trasferimento in ospedale. “La polarizzazione e i ricatti bruciano le soluzioni”, dice il cardinale Zuppi sul 41 bis.