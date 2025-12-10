Abusi su minori, assoluzione per la madre e gli altri due imputati

La donna, però, dovrà rispondere in appello per maltrattamenti

SIRACUSA – La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Catania e confermato l’assoluzione della madre di tre bambini, del consuocero e di un carabiniere accusati di abusi sui minori a Francofonte, nel Siracusano.

I fatti risalgono al 2014. I tre si erano sempre dichiarati innocenti. La Cassazione ha annullato il ricorso, rinviando gli atti alla Corte d’Appello, solo per il reato di maltrattamenti contestato alla madre. I tre in primo grado erano stati condannati: a 24 anni la madre, a 10 anni il consuocero, a 13 anni il militare.

In Appello era arrivata l’assoluzione per i due uomini e la condanna a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti solo per la donna. I presunti abusi erano stati denunciati nel 2016 dopo che i minori, trovati in condizioni igieniche preoccupanti, erano stati allontanati dalla casa familiare.

Gli operatori della struttura che ospitava due delle bambine avevano segnalato le violenze.