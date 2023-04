Aci Castello, il maniero si apre alla tecnologia per attirare più turismo VIDEO

Un ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del PNRR. Tutto illustrato in una conferenza stampa alla quale eravamo presenti anche noi.

ACI CASTELLO. Il Maniero Normanno di Aci Castello diventa il sito chiave del progetto Samothrace. È stato presentato stamattina, ad Acicastello, Sicilian Micro and nano TecHnology Research and innovAtion Center. Un ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del PNRR tramite il programma NextGenerationEu e nel quale sono riuniti 28 partner tra università siciliane, enti di ricerca e aziende dove l’Università di Catania è proponente e capofila. A esporre Samothrace sono stati il Sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, l’Assessore comunale con delega alla cultura Antonio Maugeri, Salvo Baglio delegato del Rettore alla Ricerca e Presidente della fondazione Samothrace, Anna Gueli responsabile del Pillar Cultural Heritage, Filippo Stanco responsabile della Task 3 Spaces and Fruition ed Eleonora Pappalardo archeologa del Dipartimento di Scienze della Formazione e referente del sito.



“Felici che il Castello Normanno, fiore all’occhiello del nostro territorio, sia il sito chiave di questo progetto – dichiara Carmelo Scandurra – permettendo a tutti di poter visitare ed accedere alle bellezze del nostro territorio”. Il Castello Normanno è il sito chiave del progetto Samothrace Task 3 “Fruizione e spazi” e del quale è referente Eleonora Pappalardo.



“Lavorerà un team di ricercatori ed esperti nei diversi settori della digitalizzazione, VR (Virtual Reality), archeologia e storia dell’arte – aggiunge Eleonora Pappalardo – il Castello Normanno diventa il luogo dove sperimentare un nuovo protocollo di fruizione virtuale, insieme ad un approccio inclusivo e co-creativo ai Beni Culturali, che coinvolga gli Stakeholder quali partner attivi. Sarà realizzata una narrazione digitale del monumento e del museo ospitato al suo interno implementando l’esperienza fruitiva per attrarre un maggior numero di visitatori”.



Il Castello come luogo dove coinvolgere, nei processi fruitivi, il pubblico con bisogni specifici, consentendogli di interagire in un contesto tridimensionale, multifunzionale e virtuale nel quale sentirsi attivamente coinvolto. Prodotti come il “serious game”, il modello 3D del Castello e le visite virtuali già in fase di realizzazione o progettazione. Un progetto coerente con la moderna concezione del turismo e dei processi fruitivi, il castello Normanno non sarà più concepito come un luogo passivo in cui i visitatori si limitano ad apprendere aspetti della cultura locale, ma al contrario giocherà un ruolo attivo in grado di innescare meccanismi coesivi e solidali. L’adozione di strumenti di fruizione virtuali all’interno del maniero di Aci Castello trasformerà la visita da semplice esperienza informativa in una vera e propria performanceculturale dove il visitatoresaràattivamentecoinvolto.



Con un budget di circa 120 milioni di euro, Samothrace, della cui fondazione è presidente Salvo Baglio, delegato del Rettore alla Ricerca, è un progetto tutto siciliano, concepito come ecosistema catalizzatore di innovazione con ricadute a livello globale. Samothrace si fonda su nove progetti ‘raggio’ (spoke) che fanno leva sulle tecnologie abilitanti della micro e nanoelettronica e si articolano in sei aree di applicazione (pillar): Energia, Ambiente Smart Mobility, Sistemi Intelligenti per l’Agricoltura di precisione, Salute e Beni culturali.