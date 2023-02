Aci Sant’Antonio, arrestato presunto spacciatore ventiseienne

L’arresto è stato effettuato dai militari della stazione locale: al ragazzo sequestrati 130 grammi di marijuana e oltre 400 euro in contanti

Aci Sant’Antonio. I carabinieri scoprono che un ventiseienne avrebbe avviato un’attività di spaccio e vanno a colpo sicuro: lo aspettano sotto casa e rinvengono droga e soldi, qualche centinaio di euro in contanti, presunto provento della vendita di erba. L’arresto è stato compiuto dagli uomini della stazione di Aci Sant’ Antonio in via Bertiolo, dove il giovane è stato atteso la sera. Giunto davanti all’abitazione è stato sottoposto a controllo, prima che la perquisizione fosse estesa all’abitazione.

Una volta giunti dentro, il ragazzo ha consegnato spontaneamente un involucro di alluminio contenente marijuana e una dose già confezionata; poi ha estratto una busta di plastica dietro al televisore della camera da letto contenente altra marijuana, dicendo di non avere nient’altro. I militari però non gli hanno creduto e hanno continuato a perquisire, rinvenendo 2 bilancini di precisione, un ramo di marijuana in essiccazione e un’altra dose di marijuana, per un totale di 130 grammi. Droga, bilancini e il denaro, poco più di quattrocento euro che aveva in tasca, sono stati posti sotto sequestro. Per il giovane, l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di firma.