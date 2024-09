Acqua, il mandato Acoset: “Pronti alla sfida del Gestore Unico”

Il resoconto dell'assemblea dei sindaci

CATANIA – Approvata all’unanimità, dall’assemblea ordinaria dei sindaci soci di Acoset Spa (presente il 76,7859% del capitale sociale), la mozione che da ufficiale mandato alla governance di Acoset di “difendere” la posizione della Azienda all’interno della Convenzione del 2005, relativa all’avvio del Gestore Unico per la distribuzione della risorsa idrica in provincia di Catania.

L’Assemblea (tenutasi presso la sede di Acoset Spa, in viale Mario Rapisardi a Catania, alla presenza dei sindaci soci dell’azienda che si occupa di gestire la distribuzione idrica per 21 comuni della provincia pedemontana) rappresenta una deliberazione chiave nel processo di costituzione del Gestore Unico, un processo già avviato da tempo, che avrebbe potuto concludersi nei tempi previsti ma che ha trovato in questi mesi diverse resistenze.

Come sottolinea il Direttore generale di Acoset Spa, Antonio Coniglio, “Il passaggio di oggi era assolutamente doveroso. Abbiamo relazionato ai sindaci soci su tutti gli sviluppi circa il complicato percorso dell’avvio del Gestore Unico. Abbiamo in questi mesi rispettato tutti i mandati affidatici dai soci e oggi accogliamo questa ulteriore sfida: diventare i garanti della nostra azienda.

Acoset è assolutamente pronta alla sfida del Gestore Unico, a essere protagonista e ad avere un ruolo centrale. Acoset ha già un piano industriale preciso e puntuale, che è già stato presentato e approvato dai soci, a gennaio scorso. Difenderemo la nostra posizione centrale perché siamo certi che – quando arriveranno le tempeste – noi saremo già dalla parte giusta. Ringraziamo tutti i soci che per la fiducia accordataci”.