Compra sigarette con carte rubate: denunciato un 32enne ad Adrano

Usava il contactless per non inserire il PIN

CATANIA – Aveva trovato un sistema semplice ma illegale per ottenere sigarette gratis: usare carte rubate in modalità contactless, così da non dover digitare alcun PIN. Un 32enne di Adrano è stato denunciato dai Carabinieri per indebito utilizzo di carte di credito.

La denuncia dopo l’estratto conto

A dare il via alle indagini è stata una 45enne, anche lei di Adrano, che ha notato sul proprio estratto conto 11 pagamenti sospetti per circa 170 euro, tutti effettuati tramite POS. Le operazioni risultavano compiute con la sua carta bancomat e con una prepagata, entrambe smarrite e già oggetto di denuncia.

Le indagini e i filmati

La donna si era recata in caserma per sporgere denuncia e i militari della Stazione hanno avviato immediatamente le verifiche. I pagamenti erano stati eseguiti quasi tutti presso una tabaccheria del centro, con importi bassi, così da eludere la richiesta del codice PIN grazie alla funzione contactless.

Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona e al confronto con gli orari dei pagamenti, i Carabinieri sono riusciti a identificare il presunto autore: un 32enne già noto alle forze dell’ordine, ripreso mentre arrivava con altri due uomini a bordo di un’auto.

Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per risalire anche agli altri complici.