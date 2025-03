Adrano e la morte dei braccianti, il sindaco: “Sono il nostro dna” VIDEO

Un minuto di silenzio in aula consiliare. Commozione ma anche tanta rabbia

ADRANO (CATANIA) – Con ogni probabilità le salme degli sfortunati braccianti agricoli che hanno trovato una morte tragica nel pomeriggio di ieri, lungo la Statale 194, faranno rientro nelle loro case nel pomeriggio di oggi. Un ultimo e doloroso saluto dei familiari. Prima del congedo finale. Quello di domani pomeriggio, alle ore 16, in Chiesa Madre.

È lì che la comunità di Adrano renderà omaggio a Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54, e Salvatore Pellegriti, 56. Le esequie verranno officiate dall’Arcivescovo metropolita, Monsignor Luigi Renna.

Intanto, questa mattina, il minuto di silenzio tenuto al Palazzo municipale, in aula consiliare. Presenti, il sindaco Fabio Mancuso e la giunta; il presidente dell’assise Carmelo Pellegriti ed i consiglieri. Forze sindacali e dipendenti comunali.

“Hanno costruito le loro vite con umiltà. Braccianti agricoli che lavorano quotidianamente anche oltre i confini della Sicilia – racconta un commosso primo cittadino Fabio Mancuso -. Per una paga che certamente non ripaga i loro sacrifici. Persone conosciute da tutti. La nostra comunità è sconvolta. Non si può morire in strade che aspettano da anni interventi importanti”.