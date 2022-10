Sanità, aggredito Mario La Rocca: “C’è un clima d’odio”

La conferma dell'interessato. Interviene Schifani.

La voce che era trapelata questo pomeriggio è la seguente: Mario La Rocca, dirigente generale del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute della Sanità, è stato aggredito in piazza Ziino, proprio davanti all’assessorato. Avrebbe beccato un pugno in faccia. Lui, raggiunto telefonicamente da LiveSicilia.it, conferma quanto era filtrato e chiosa con un breve commento: “Sì, sono stato colpito e sto andando a fare la denuncia. C’è un clima d’odio per ora. Non posso aggiungere altro”. ‘A quanto pare (l’aggressore, ndr) sarebbe uno degli autisti dell’assessorato, ma sul punto gli inquirenti stanno verificando la versione dell’aggredito’. Così un lancio Ansa che conferma un particolare raccolto anche da LiveSicilia.it, nel corso delle sue verifiche. Ma è un elemento ancora da appurare. (rp)

Aggiornamenti

“Abbiamo già avviato una verifica interna e una volta accertato che le responsabilità sono in capo a un dipendente della Regione saremo inflessibili. Al dottore La Rocca va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, appresa la notizia dell’aggressione al dirigente generale dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca.

“Apprendo con sgomento e profonda indignazione dell’aggressione subita dal direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca. Al direttore La Rocca esprimo la solidarietà e la vicinanza del sindaco e dell’amministrazione con l’augurio di una pronta ripresa”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“La Cisl Fp Sicilia esprime la sua solidarietà al dirigente regionale Mario La Rocca per l’aggressione subita oggi. Quanto accaduto suscita stupore e sdegno. L’uso della violenza non può essere giustificato e giustificabile in nessun caso”. Così il segretario della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera commentando la notizia dell’aggressione al dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica e del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute.