Aggressione La Rocca, Razza: “Gli sono vicino, conosco le tensioni”

La solidarietà dell'ex assessore alla Salute

1' DI LETTURA

“L’aggressione a Mario La Rocca, che ho sentito ieri telefonicamente subito dopo l’accaduto, mi è dispiaciuta moltissimo”. A scriverlo su Facebook è l’ex assessore alla Salute Ruggero Razza esprimendo la sua solidarietà al dirigente regionale che ieri è stato protagonista di un’aggressione.

Razza ha aggiunto di essere dispiaciuto “non soltanto per il rapporto che si è consolidato nei cinque anni in cui ha lavorato con me, quanto piuttosto perché conosco le enormi tensioni affrontate e quanto sia stato complesso gestire momenti difficilissimi. Siamo stati sotto assedio, anche mediatico. E ho sempre difeso l’operato di Mario perché credo nella sua competenza ed onestà. Certo… ha anche un caratteraccio. Ma forse è proprio per questo – conclude – che ci siamo trovati bene nel lavoro”.