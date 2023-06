All’alba la corsa clandestina di cavalli tra i tornanti dell’Etna VIDEO

In palio scommesse da migliaia e migliaia di euro.

CATANIA. Alla fine, chi ha puntato sul cavallo vincente esulta. Non è (solo) la gara fuorilegge che porta all’adrenalina: ma la puntata che frutterà un bel gruzzolo. All’alba di un giorno qualsiasi, tra i tornanti che portano all’Etna si consuma una corsa (a due) clandestina di cavalli che vede protagonisti centinaia di spettatori tra i due calessi in corsa e l’accompagnamento di scooter e che aprono la strada e fanno da motivatori.



Il video non è nuovo ma in queste ore sta facendo il giro dei social. Non è la prima volta che accade. L’impressione è che non sarà nemmeno l’ultima. In tempi più recenti, vi avevamo raccontato di quella che è ormai da annoverare come una vera e propria abitudine.

Al termine della gara clandestina c’è stato il più classico fuggi fuggi generale: con la festa, per i vincitori, trasferita nella stalla d’appartenenza.