Sub morto ad Altavilla, il medico legale: malore durante la pesca

La tragedia in mare. Chi è la vittima

PALERMO – Si è sentito male e il suo amico lo ha riportato sugli scogli, dove è deceduto. Una battuta di pesca è sfociata in tragedia ad Altavilla Milicia, dove il corpo senza vita del sub è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. La vittima è Filippo Aglieri, palermitano di 49 anni.

Appassionato di pesca subacquea

A confermare il decesso per un malore è stato il medico legale che ieri ha effettuato l’ispezione cadaverica. La salma è quindi stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. Appassionato di pesca subacquea Aglieri, nato a Milano e residente nel capoluogo siciliano, ieri 24 febbraio, era uscito in mare con un amico, che ha raccontato quei momenti drammatici ai soccorritori.

I soccorsi

E’ stato proprio lui a lanciare l’allarme dopo avere cercato di aiutare il 49enne. Sono intervenute le motovedette della capitaneria di porto e i sommozzatori dei vigili del fuoco, con una squadra di Termini Imerese. Sul posto anche i carabinieri di Altavilla Milicia.