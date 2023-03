Ance Palermo: gara parcheggi deserta, ora si avvii la procedura negoziata

L'intervento del presidente dei costruttori del capoluogo Massimiliano Miconi

PALERMO – “Che la gara per la realizzazione dei nuovi parcheggi in città sarebbe andata deserta, lo avevamo previsto quando è stato pubblicato il bando perché non c’erano le condizioni di sostenibilità economica affinché le imprese potessero decidere di investire su queste opere. Le nostre perplessità le avevamo espresse all’amministrazione e i fatti oggi, purtroppo, ci hanno dato ragione”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

“Ci spiace di non essere stati ascoltati allora, cosa che avrebbe fatto risparmiare a tutti tempo a vantaggio della crescita della città. Nei prossimi giorni presenteremo nuovamente al Comune le nostre proposte. Pensiamo, intanto, ad una procedura negoziata, ascoltando preventivamente le imprese, per risolvere efficacemente le criticità che presenta il bando. Cosa che però non può essere attuata mantenendo un’unica gara per tutti i parcheggi, in aree che hanno necessità di servizi differenti. La nostra idea – continua Miconi – è quella di scindere le varie proposte, procedendo ad una negoziazione diretta. Noi, dal canto nostro, istituiremo un front office per assistere le imprese che vorranno dialogare efficacemente con l’amministrazione”.