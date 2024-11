Anci, Tantillo nuovo coordinatore nazionale dei consigli comunali

L'ex parlamentare è numero uno di Sala Martorana

PALERMO – Nomina di prestigio per il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, che da oggi è il nuovo coordinatore della Conferenza Nazionale dei Consigli comunali dell’Anci.

Già vice coordinatore, Tantillo entra nel direttivo nazionale e farà parte dell’ufficio di presidenza, “Un incarico – dice Tantillo – che accolgo con profondo onore e responsabilità. Svolgerò il mio nuovo ruolo con il massimo impegno istituzionale, affinché il sistema degli enti locali riceva sempre maggiore riconoscimento e valore”.

Tantillo ha anche sottolineato il ruolo fondamentale dei Consigli comunali, “che insieme a tutti i consiglieri rappresentano il punto più avanzato del radicamento territoriale dell’apparato statale”, ribadendo “la necessità di garantire un adeguato coordinamento e riconoscimento, anche in termini giuridici e di tutele, per i consiglieri comunali, chiamati a svolgere delicate funzioni istituzionali. Gli enti locali in tutte le loro articolazioni – conclude il neo coordinatore – sono il cuore pulsante del sistema democratico del nostro paese e in quanto tali devono poter operare in modo efficace a servizio delle rispettive comunità”.

Lagalla: “Buon lavoro”

“Rivolgo il mio plauso e l’augurio di buon lavoro al Presidente Tantillo per aver assunto in Anci l’incarico di nuovo coordinatore della Conferenza nazionale dei Consigli comunali. Sono convinto che la sua lunga esperienza a Palermo sarà messa a servizio di questo impegno nell’ottica di una sempre più profonda valorizzazione degli enti locali e, in particolare, dei Consigli comunali, importanti e necessari realtà istituzionali per il loro costante contatto con il territorio e i suoi cittadini”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Zacco: “Giusto riconoscimento”

“La nomina di Giulio Tantillo a coordinatore della Conferenza Nazionale dei Consigli comunali dell’Anci è il giusto riconoscimento all’esperienza maturata durante la sua lunga carriera politica. Questa nomina è anche motivo d’orgoglio per l’intero consiglio comunale di Palermo. Sono certo che il Presidente Tantillo, grazie alle sue indiscusse doti di mediazione, onorerà al meglio l’importante ruolo conferitogli”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.