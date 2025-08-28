Anna, Gabriele, il mare

Il dolore e l'addio per Anna Romano investita all'Addaura

Stamattina c’è un mare di gente, con il mare di Mondello. Tantissimi saranno presenti, ma già con il cuore sono lì, prima di esserci fisicamente, nella chiesa ‘Maria SS. Assunta’ di Valdesi.

Quei tantissimi diranno addio ad Anna Romano, investita e uccisa all’Addaura, nel giorno terribile dei suoi funerali fissati per le 10.30.

Stamattina tutta Palermo è idealmente a Mondello per salutare una persona che non sarà mai abbandonata alla deriva nelle onde della smemoratezza, immenso è il testamento d’amore, tenacia e dolcezza che lascia.

Con la Signora Anna, stamattina, c’è il mare: la gente, le sincere espressioni di affetto, una distesa di sentimenti che mai avrebbe voluto conoscere l’approdo del distacco. Questa ferita appartiene all’intera comunità che ne farà memoria.

Una splendida famiglia, come è stato narrato. Il compagno di viaggio, Gabriele, scomparso. I figli amatissimi. L’urgenza del legame, raccontata anche in un incontro al Tc2: “Un marito meraviglioso, un padre spettacolare. Mi manca tanto”. Sì, un testamento d’amore che darà ancora frutti.

Noi abbiamo soltanto la speranza e non sappiamo cosa c’è dietro la prossima onda. Eppure, fermamente, sentiamo nel nostro animo di naviganti che, in tutto quell’azzurro di partenze e ritorni, Anna e Gabriele si sono già ritrovati.