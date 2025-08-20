Annalisa Tardino si è insediata alla guida dell’Autorità portuale

PALERMO – Annalisa Tardino si è appena insediata al vertice dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Nel suo primo giorno alla guida dell’ente, in qualità di commissaria, l’ex eurodeputata della Lega è arrivata negli uffici di via Piano dell’Ucciardone attorno alle 9:30 senza rilasciare dichiarazioni.
Solo un grande sorriso, appena scesa dall’auto, rivolto all’unico cronista presente al suo arrivo, poi una stretta di mano alla security che l’ha scortata all’ingresso degli uffici.
La cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne con Pasqualino Monti dovrebbe avvenire la prossima settimana. A Palazzo d’Orleans, intanto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è al lavoro per presentare ricorso al Tar contro la nomina di Tardino fatta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.