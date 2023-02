Anziani lasciati senza cibo e igiene in Rsa, 24 indagati – VIDEO

10 arresti, 14 sospesi da servizio. I reati per maltrattamento e abbandono aggravati

IMPERIA – Eseguite sul territorio provinciale 24 misure cautelari. Si tratta di 10 arresti domiciliari e 14 sospensioni dall’esercizio di un pubblico servizio.

Come riporta L’Ansa sul suo sito, l’operazione “Praesidium”, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Imperia, ha consentito di scoprire maltrattamenti su anziani lasciati senza cibo e igiene presso la Rsa “Le Palme” di Taggia, già oggetto di un altro blitz delle fiamme gialle, a marzo del 2022, che si concluse con 41 indagati.

Contestati i reati di maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni, in parte o del tutto non autosufficienti.