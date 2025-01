Aggredito in lavanderia: 84enne si difende da una tentata rapina VIDEO

"Ho lavorato tutta la vita per i miei soldi. Non li avrà"

INGHILTERRA – Tentata rapina nei confronti di un anziano che ha lottato per la salute e per il suo portafogli. In un episodio di straordinario coraggio avvenuto in una lavanderia del South Yorkshire, in Inghilterra, un pensionato di 84 anni ha dimostrato che l’età non è un limite quando si tratta di difendere ciò che si è guadagnato con una vita di lavoro. Ron Crocker, l’anziano protagonista di questa vicenda, è riuscito a sventare una rapina con determinazione e spirito indomito.

Tentata rapina a un anziano: le immagini della lotta

L’incidente si è verificato quando un uomo con il volto coperto è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato il signor Crocker, intimandogli di consegnare il denaro. Dopo il suo iniziale rifiuto, il rapinatore si è momentaneamente allontanato, ma poco dopo è tornato all’attacco. A quel punto, la situazione è degenerata: l’aggressore si è scagliato contro l’anziano con l’intenzione di sottrargli il portafoglio.

Con una reazione sorprendente per la sua età, Ron Crocker ha afferrato un paio di jeans e li ha usati come arma per difendersi dal malintenzionato. Grazie alla sua prontezza di spirito, il rapinatore è stato costretto a fuggire a mani vuote. Nonostante la colluttazione, il pensionato non ha ceduto e ha mantenuto saldo il suo portafoglio.

Intervistato dalla BBC, Crocker ha dichiarato: “Ho lavorato tutta la vita per i miei soldi. Non li avrà”. Questo episodio di coraggio ha attirato grande attenzione, dimostrando che anche di fronte al pericolo, la forza interiore può fare la differenza.

L’84enne ha riportato alcune contusioni alle mani e al braccio, ma le sue ferite non hanno minimamente scalfito la sua determinazione. La vicenda della tentata rapina all’anziano 84enne ha generato ammirazione e solidarietà tra i cittadini, sottolineando il valore di non arrendersi davanti alle difficoltà.

