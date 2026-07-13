 Aci Bonaccorsi, accoltellato durante una lite davanti a un bar
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Tentato omicidio ad Aci Bonaccorsi, uomo accoltellato – VIDEO

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L'aggressione durante una lite
NEL CATANESE
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1 min di lettura

ACI BONACCORSI – Un uomo è stato ferito a coltellate durante una lite avvenuta nella serata di domenica 12 luglio davanti a un bar di Aci Bonaccorsi, nel Catanese.

Tentato omicidio ad Aci Bonaccorsi

La vittima, di nazionalità albanese, sarebbe stata aggredita da un connazionale, poi bloccato da due carabinieri che, pur essendo liberi dal servizio, sono intervenuti immediatamente. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Acireale.

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