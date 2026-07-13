L'aggressione durante una lite

ACI BONACCORSI – Un uomo è stato ferito a coltellate durante una lite avvenuta nella serata di domenica 12 luglio davanti a un bar di Aci Bonaccorsi, nel Catanese.

Tentato omicidio ad Aci Bonaccorsi

La vittima, di nazionalità albanese, sarebbe stata aggredita da un connazionale, poi bloccato da due carabinieri che, pur essendo liberi dal servizio, sono intervenuti immediatamente. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Acireale.