 Anziano scomparso a Messina: ritrovato il corpo vicino alla ferrovia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Anziano scomparso a Messina: ritrovato il corpo vicino alla ferrovia

Il cadavere si trovava in una zona impervia
la scoperta
di
1 min di lettura

MESSINA – Il cadavere di Gregorio Totaro, di 83 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 23 gennaio a Messina, è stato rinvenuto nelle scorse ore nei pressi dei binari della linea ferroviaria Messina-Catania, nel tratto compreso tra le stazioni di Mili e Tremestieri.

Messina, ritrovato il cadavere dell’anziano scomparso

Il corpo è in una zona impervia, ai margini dell’infrastruttura ferroviaria, difficile da raggiungere. La famiglia dell’anziano, residente nel rione Taormina a Messina aveva formalizzato la denuncia di scomparsa e lanciato numerosi appelli pubblici, anche attraverso i social network, nel tentativo di raccogliere segnalazioni utili.

Alcune indicazioni emerse online non hanno trovato riscontro, alimentando con il passare dei giorni l’angoscia dei familiari, in particolare dei nipoti. Indagano i carabinieri

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI