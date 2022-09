La partita del candidato terzopolista

PALERMO – “Le tendenze alla crescita della lista Azione con Carlo Calenda ed Italia viva sono costanti ben oltre i dati di questo o quel sondaggio. Le due settimane che separano dal voto ci faranno crescere perché aumenterà l’impatto del voto libero e d’opinione portandoci a superare il 10%. Il consenso verso l’unica nuova proposta politica che riunisce riformisti, liberali e cattolici è in incremento soprattutto tra i giovani”. Lo dice il candidato del terzo polo alla presidenza della Regione Siciliana, Gaetano Armao.

“Le culture politiche che hanno scritto la Costituzione, reso l’Italia un Paese moderno, costruito l’Europa, oggi sono le più coraggiose interpreti della linea del governo Draghi per una Italia ‘sul serio’, senza fare promesse irrealizzabili o sbraitare insulti – prosegue -. La Sicilia è protagonista di questa svolta e darà il suo contributo, scegliendo per il rilancio della Regione con le riforme, la crescita, le risposte a chi patisce i colpi della crisi economica ed energetica, ma contrastando i mandarini della peggiore politica che litigano già per gli incarichi, dichiarando di non volere un presidente, ma un ‘gatto fedele'”.