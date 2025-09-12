Gli arresti di Saguto e Montante e il “limbo” di Francantonio Genovese

A che punto è la vicenda del padre del neo-presidente Ast

Ci sono temi che restano nelle retrovie del trambusto politico-mediatico che segue ogni nomina, frutto anche di strategie elettorali ed alleanze. Per ultima quella di Luigi Genovese alla presidenza dell’Ast. Ed è, in questo caso, un tema di cronaca giudiziaria che è tornato fatalmente alla ribalta e riguarda il padre di Luigi, Francantonio. Facciamo il punto con precisione.

Francantonio Genovese, le tappe giudiziarie

Spazzata via ogni frettolosa e assurda idea che le colpe dei padri ricadano sui figli, il tema coinvolge in questo caso esclusivamente la sorte giudiziaria di Francantonio Genovese, ras messinese della formazione professionale e delle preferenze con un passato nel Pd e in Forza Italia. Che fine ha fatto?

Genovese senior dal 2021 è stato giudicato colpevole. La Cassazione ha reso irrevocabile la sentenza di condanna a 6 anni e 8 mesi per lo scandalo della gestione dei fondi Ue per la formazione professionale.

Genovese senior è colpevole

È colpevole di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata corruzione, ma la sentenza non è stata messa in esecuzione.

La Cassazione, contestualmente alla condanna, annullò con rinvio la sentenza solo nella parte in cui l’imputato era stato assolto dall’accusa di riciclaggio. Il processo è in corso davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria (allora esisteva una sola Corte di secondo grado a Messina ed avendo già giudicato Genonese non poteva occuparsi nuovamente del suo caso. Da qui l’obbligato trasferimento del processo a Reggio Calabria).

Secondo la Procura generale reggina, deputata ad occuparsi dell’esecuzione della pena, era ed è ancora presto per farlo. Bisogna attendere la nuova sentenza di appello prevista entro la fine del 2025 e poi quella della Cassazione.

I casi Saguto e Montante

Il caso di Francantonio Genovese ne ricorda altri due simili, quello di Silvana Saguto e quello, recentissimo, di Antonello Montante finiti in carcere prima ancora che un verdetto di appello rideterminasse la pena. Anche per loro Cassazione ha comunque sancito la colpevolezza.

Il calcolo della pena

Nessuna ‘stranezza’, ma solo una questione procedurale spiega l’avvocato di Genovese, Antonino Favazzo. Il suo pensiero può essere così sintetizzato: qualora arrivasse una condanna anche per il riciclaggio è su questo che andrebbe calcolata la pena base che comunque non potrà essere inferiore ai 6 anni e 8 mesi che gli sono già stati inflitti (di cui circa un anno e mezzo già scontati in fase cautelare). Nell’attesa Francantonio Genovese, il papà di Luigi, neo presidente dell’Ast, non va in carcere.