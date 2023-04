Arresto preside, l’ex assessore Catania: “Un vero choc”

“Ho grande fiducia nella magistratura e sono certo che i contorni della vicenda si chiariranno presto“

1' DI LETTURA

PALERMO – “La notizia dell’arresto di Daniela Lo Verde è uno choc terribile per me, che la conosco da anni, e per il mondo della scuola. Ho grande fiducia nella magistratura e sono certo che i contorni della vicenda si chiariranno presto. Questa notizia non può, qualsiasi sia l’esito della vicenda giudiziaria, delegittimare il lavoro faticoso e fertile che fanno quotidianamente docenti e dirigenti scolastici, soprattutto in realtà sociali difficili del nostro territorio”. Lo dice Giusto Catania, ex assessore comunale della giunta Orlando e dirigente scolastico dell’I.C. Giuliana Saladino, scuola capofila della Rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola.