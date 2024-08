Arriva l’acqua per le campagne agrigentine, salve arance e pesche

Ok dalla Cabina di regia, Schifani: "Vicini ad agricoltori e allevatori"

PALERMO – Arriveranno 800mila metri cubi d’acqua per le campagne agrigentine dove si coltivano le arance Dop di Ribera e la pesca Igp di Bivona. Acqua che servirà anche agli allevatori. Dopo le proteste di sindaci e agricoltori, la Cabina di regia istituita a Palazzo d’Orleans ha dato l’ok alla seconda irrigazione di soccorso per evitare la morte delle piante e danni per svariati milioni di euro.

Il quantitativo d’acqua è di poco superiore alla metà del milione e mezzo di metri cubi richiesti dai 12 sindaci del comprensorio e dagli imprenditori, che avevano messo in atto un sit-in di protesta, ma viene accolto comunque come un segnale di attenzione da parte della Regione.

L’ordinanza di Cartabellotta

L’acqua arriverà dagli invasi Castello e Prizzi, con la promessa ulteriore di un approvvigionamento anche dalla traversa Favara di Burgio “fino al suo esaurimento – si legge nell’ordinanza firmata dal commissario per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta – in vista dei lavori di dragaggio da effettuare nel mese di settembre”.

Schifani: “Vicini ad agricoltori e allevatori”

“È una scelta per sostenere i nostri agricoltori e allevatori in un momento di estrema necessità e per proteggere e preservare le colture di eccellenza della nostra terra, ma anche il benessere economico e sociale delle comunità locali”, afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Il governo è al fianco del settore agricolo e zootecnico e proprio per questo ha già stanziato decine di milioni di euro per limitare i danni della siccità“, aggiunge.

Il sindaco di Ribera: “Parzialmente soddisfatti”

Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, vede il bicchiere mezzo pieno: “Siamo parzialmente soddisfatti – dice -. Il quantitativo d’acqua non è quello che avevamo richiesto ma è pure sempre meglio di niente. Continueremo a vigilare per controllare i volumi d’acqua esistenti perché siamo convinti che potrebbero esserci ulteriori volumi d’acqua utilizzabili per uso irriguo”.

I tempi sono strettissimi. Servirà una riunione operativa per stabilire un cronoprogramma e l’esatto quantitativo d’acqua da distribuire per dissetare in eguale misura i settemila ettari di terre ridotte ormai allo stremo. L’acqua, nei fatti, dovrebbe arrivare a cavallo di Ferragosto.

