Asacom, Lagalla e Chinnici incontrano gli operatori

"L'obiettivo è garantire la continuità del servizio"

PALERMO – “Gli operatori Asacom svolgono un servizio indispensabile nelle scuole di Palermo, a beneficio di minori con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire la continuità del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, tutelando così i lavoratori e gli studenti”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia a Sala Martorana, che ieri insieme al coordinamento degli operatori Asacom ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

L’incontro ha anche riguardato, nello specifico, le criticità già emerse da qualche mese e oggetto di precedenti confronti. Tra le altre la questione della piena copertura delle ore, assegnate nell’atto di adesione ma spesso decurtate a causa delle frequenti assenze dei bambini, legate, peraltro, proprio alla necessità dei minori con fragilità di effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e altri motivi non imputabili agli assistenti.

“Si sta già lavorando in tal senso, prevedendo nuove modalità di rimodulazione dell’orario – continua Chinnici –. Gli uffici stanno procedendo a convocare gli operatori e le successive accettazioni consentiranno di coprire un elevato numero di alunni ed al tempo stesso sono al lavoro per garantire la regolarità dei pagamenti mensili”.