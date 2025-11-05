Assemblea regionale, approvata la nota di aggiornamento al Defr

Via libera anche al ddl per i debiti fuori bilancio

PALERMO – L’Ars ha approvato la Nota di aggiornamento del Defr presentata dal governo Schifani. Via libera anche al ddl per i debiti fuori bilancio, 21 i voti a favore e 3 i contrari col voto segreto

De Luca (M5s): “Solita accozzaglia di dati”

Duro il commento dai banchi dell’opposizione. “La solita accozzaglia di dati sparati a caso che descrive una Sicilia in pieno boom economico quando invece è con l’acqua alla gola”. Così il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, interviene sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. “Tra poco leggeremo che il Pil siciliano ha superato quello degli Stati Uniti. Questo testo è un racconto di fantascienza che esiste solo nei documenti del governo”.

“Voglio capire – dice De Luca – con quale coraggio e con quale faccia il governo verrà in Aula a difendere provvedimenti che, anche alla luce delle inchieste della magistratura, non sappiamo se rispondano a interessi collettivi oa fini clientelari. Vorrei pure sapere al di là dei numeri farlocchi, come Schifani intende andare avanti con le inchieste che interessano il governo e la maggioranza che lo sostiene. Venga in Aula a dircelo ea rispondere sui disastri della sanità, cosa che richiede da oltre un anno. La smetta di scappare Si assume le proprie responsabilità davanti al Parlamento e ai cittadini siciliani”.