Assessorato al Territorio, ricostituito il Cts Urbanistica: ecco i nomi

Il decreto dell'assessore Savarino sul Comitato tecnico scientifico

PALERMO – L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha ricostituito il Comitato tecnico scientifico (Cts) dell’urbanistica, previsto dalla legge 19/2020 “Norme per il governo del territorio” in sostituzione del precedente Consiglio regionale urbanistica (Cru). Con un decreto, l’assessore Giusi Savarino ha nominato i nuovi componenti del comitato, incaricati di supportare l’istituzione e fornire pareri in materia di urbanistica, tutela del suolo, promozione dell’ambiente, del paesaggio e delle attività agricole.

«Abbiamo ricostituito un organismo tecnico di grande importanza per le attività dell’assessorato – ha spiegato Savarino – che adesso si metterà immediatamente al lavoro per esprimere i pareri di competenza. Il precedente Comitato non ha lasciato alcun arretrato e ripartiremo con l’obiettivo di garantire sempre la massima velocità ed efficienza. Per questo sono state scelte personalità di alto profilo dalle terne proposte dalle Università e dal mondo delle professioni».

Composizione del Comitato

Il Cts dell’urbanistica è composto dall’assessore regionale per il Territorio e dall’Ambiente, dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali Urbanistica e Ambiente, dai dirigenti di servizi dell’assessorato Nunzia Caravello, Silvia Casuccio, Salvatore Cirone e Daniela Grifo, dall’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo, dal soprintendente per i Beni culturali e ambientali competente per territorio e dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile.

Il Comitato include anche docenti universitari scelti tra le terne proposte dagli atenei: Giorgio De Guidi per le materie geologiche dell’Università di Catania, Marina Adriana Arena per le materie urbanistiche dell’Università di Messina e Antonio Motisi per le materie agro-forestali dell’Università di Palermo.

Tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali figurano Salvatore Lo Cascio, Laura Mannino e Manuela Sarcià per la Consulta regionale ordini degli architetti, Giuseppe Ruggirello per la Consulta regionale degli ingegneri, Barbara Forte per l’Ordine dei Geologi e Antonio Cullò per la Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali.

Il Comitato ha validità quadriennale, dal 2025 al 2029, a partire dalla prima seduta, e i membri non possono essere riconfermati. L’obiettivo è garantire rapidità ed efficienza nell’emissione dei pareri tecnici e scientifici di competenza.