23 maggio, Fico (M5S): “Giorno per cercare la verità” VIDEO

L’ex presidente della Camera è stato in visita ad Assoro, in provincia di Enna, nell’ambito del suo tour elettorale nell’Isola

ENNA. “È un giorno che ha segnato la vita di tutti noi. Un giorno su cui non solo riflettere, ma cercare la verità a tutto tondo”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Roberto Fico, ad Assoro, in provincia di Enna, per il suo tour elettorale. Fico ha parlato dell’importanza della memoria del 23 maggio.

“Non ci dobbiamo fermare a una verità che conosciamo in questa fase, ma cercare una verità più ampia, di pezzi deviati dello Stato e di tutto quello che è successo in quel periodo, ovvero anche le responsabilità politiche perché non ci dobbiamo fermare davanti a niente per arrivare davvero alla verità”.