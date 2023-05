Capaci 31 anni dopo, Maria Falcone: “tanto è cambiato ma non tutto” DIRETTA

Il ricordo di quel 23 maggio 1992

PALERMO – A Palermo è il giorno di Giovanni Falcone e delle altre vittime della strage di Capaci. L’Italia oggi ricorda anche Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Nel capoluogo siciliano manifestazioni a Palazzo Jung e all’aula bunker.

12:36 -“Non possiamo non ricordare come le stragi di matrice terroristico-mafiosa, che esattamente 30 anni fa si susseguirono a Firenze in via dei Georgofili e a Milano, in via Palestro, sono “ancora in cerca di verità e giustizia”, come ha richiamato il Presidente della Repubblica. Non possono esserci pezzi mancanti, né zone d’ombra nella conoscenza di pagine così drammatiche e decisive della nostra storia”. Lo sostiene Carlo Nordio nel messaggio inviato alla Fondazione Falcone. Il testo contiene una promessa: “il Ministero della Giustizia, da parte sua, farà di tutto – secondo i compiti assegnati dalla Costituzione – per assicurare agli uffici giudiziari gli strumenti più adeguati e le tecnologie più aggiornate, perché assolvano al loro alto compito: continuare a fare luce sulle pagine buie del passato e combattere contro le mafie di oggi, più transnazionali e più imprenditoriali”.

12:09 – “Siamo qui dopo 31 anni a parlare di quello che ha significato la morte di Giovanni e Paolo, che ormai sono diventati degli eroi per i giovani come per noi anziani sono stati gli eroi del risorgimento. E’ cambiato tanto, anche se non totalmente. L’affetto che c’è per Giovanni e Paolo mi incoraggia ad andare avanti”. Così Maria Falcone, animatrice della Fondazione, che ha organizzato la cerimonia per ricordare le vittime della strage di Capaci.

11:49 – “Il valore incrollabile della memoria ci richiama, oggi, nel trentunesimo Anniversario della strage di Capaci, alla responsabilità che lo Stato è chiamato ad assumere nei confronti delle giovani generazioni, che dalle istituzioni si attendono condotte capaci di farsi testimonianza di un collegiale impegno a tutela dei diritti e delle libertà individuali, della dignità della persona, del rifiuto al ricatto mafioso. Con questa convinzione, la Città Metropolitana di Palermo, con il supporto della Regione Siciliana, ha aderito al progetto della Fondazione Falcone per la realizzazione del “Museo del presente e della memoria della lotta alle mafie”, dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, presso la sede metropolitana di Palazzo Jung. Uno spazio immaginato insieme alla professoressa Maria Falcone che non sarà di sola memoria, quanto piuttosto un luogo di riflessione, di condivisione, per un nuovo patto generazionale, a sostegno della legalità. Con questa iniziativa, intimamente saldata all’impegno dell’ente locale nell’assicurare trasparenza amministrativa e gestionale, intendiamo contribuire ad un nuovo ed ulteriore avanzamento della cultura dell’antimafia in questa città. Come sindaco, per l’amministrazione che rappresento, sento di avere un dovere preciso verso i cittadini e i giovani: il buon governo, nonostante le molteplici difficoltà che ogni giorno occorre affrontare e superare. Una Città ben governata è una Città dove i diritti civili e sociali vengono garantiti senza alcuna intermediazione abusiva ed è questo il miglior antidoto contro la subcultura mafiosa”. Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in occasione della celebrazione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci.

11:31 – “Sono i giovani i protagonisti di questo anniversario. A loro prima di tutto il mio saluto. I giovani si attendono la testimonianza delle istituzioni”. Lo ha detto stamane il sindaco di Palermo Roberto Lagalla parlando dal palco montato davanti all’aula bunker nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci. “Abbiamo immaginato insieme alla Fondazione uno spazio dedicato alla memoria – ha aggiunto Lagalla – lo realizzeremo nel palazzo Jung. Oggi non regge il pessimismo gattopardiano che sosteneva che nulla sarebbe cambiato. In questa città c’è stata una collettiva reazione. È vero, Cosa nostra non è scomparsa. È capace di infiltrarsi anche nelle istituzioni. La mafia regge il mercato della disperazione”. “Ma come amministrazione abbiamo il dovere del buon governo, è questo l’impegno della mia giunta. – ha sostenuto – Una città ben governata, dove vengono garantiti i diritti sociali e civili è il miglior antidoto contro la sopraffazione mafiosa”.

11:12 – “Dall’insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni a seguire i percorsi economici criminali che interessano la mafia, e riuscire a preservare i punti legali delle istituzioni o infiltrazioni nelle istituzioni. Credo sia un fenomeno che può preoccupare, ma bisogna rassicurare i cittadini perché il nostro Paese manifesta la capacità di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo per la commemorazione delle vittime della strage di Capaci.

10:59 – “L’arresto di Matteo Messina Denaro significa la chiusura di una pagina e l’inizio di una nuova storia. La mafia uccideva colpendo i valori fondamentali della società civile con vittime importanti come i servitori dello stato. Adesso la battaglia prosegue perché la mafia si è evoluta, è cambiato il suo modo di agire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo per la commemorazione delle vittime della strage di Capaci. “Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni – ha aggiunto – è adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone: ‘la mafia è un fenomeno umano e come tale è destinato a finire’. Però fino a che ci sarà l’ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l’ultima goccia di sudore per combatterlo”.

10:41 – “Credo che la mafia sia ancora presente nella società. Ma ci sono anche altre forme di violenza e prepotenza. Per esempio il bullismo di molti ragazzi”. A parlare è Glenda Gentile, ha 13 anni e frequenta la terza media nella scuola Crispi di Ribera. È davanti al palco allestito davanti all’aula bunker di Palermo. Il suo professore Giacinto Campisi, docente di musica, racconta del progetto di legalità portato avanti dalla scuola negli ultimi mesi. “Siamo qui con quattro classi – dice Campisi – una sessantina di ragazzi e ragazze, perchè riteniamo che questa giornata sia il compimento di un percorso educativo fatto di lavori di ricerca nelle classi e testimonianze video”. Pietro Fischietti, originario di Corleone, da dieci anni vive e insegna Lettere a Crema. Ha portato a Palermo 19 fra ragazzi e ragazze dell’istituto professionale tecnico Sraffa in rappresentanza di mille studenti. “La scuola ha vinto un premio della Fondazione Falcone per un video sulle scorte che ha chiuso un progetto dal titolo “Vie e volti della legalità”. “Oggi anche in Lombardia c’è la consapevolezza della presenza delle mafie aggiunge Fischietti – molti Comuni sono stati sciolti, soprattutto per le infiltrazioni della ‘ndrangheta”. “Nella nostra scuola a Crema abbiamo piantato l’albero dell’antimafia – dice Valentina Barbieri, di 19 anni, ultimo anno di corso all’istituto Sraffa – ricordiamo così Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a Milano a una manifestazione organizzata da Libera. La mafia è presente al Nord come al Sud. La mia impressione è che in Lombardia sia più nascosta”.

10.38 – Da qui è passata la storia del Paese”. Pietro Grasso lo dice davanti a tanti ragazzi nell’aula bunker nel quale si è celebrato, tra il 1986 e il 1987. In quel processo Grasso era il giudice a latere si è giocata, ricorda, una partita fondamentale per “svelare il vero volto crudele della mafia”. “Qui – ricorda ancora l’ex giudice che poi è stato presidente del Senato – ho vissuto intensamente un momento emozionante. Il primo giorno entrai qui con un groppo alla gola: c’erano tanti imputati, molti avvocati, 500 giornalisti. Da allora la mia vita è cambiata, a partire dai rapporti con la famiglia”. Grasso ripercorre poi le tappe del processo, i mille ostacoli che artificiosamente venivano ideati per ritardare il passo della giustizia: la richiesta di lettura in aula degli atti del processo, i gesti plateali di detenuti che si cucivano la bocca con un fil di ferro oppure simulavano attacchi epilettici. “Riuscimmo – dice Grasso – a tenere il passo e a salvare il processo con scelte in linea con le leggi e con la procedura. Abbiamo fatto solo il nostro dovere”. Rivolgendosi ai ragazzi, Grasso riconosce che in questi anni si è rafforzata la coscienza civile e il rifiuto di Cosa nostra: un percorso che passa attraverso la scuola, diventata “la vera antimafia sociale”. Grasso conclude il suo intervento ricordando Falcone che gli affidò un accendino dopo avere smesso di fumare. Era un gesto di affetto che ora Grasso ricambia tirando fuori l’accendino che alza con la fiammella accesa tra gli applausi dei ragazzi.

10:18 – “Dobbiamo lavorare per scongiurare che, dopo 31 anni, si affievolisca tra gli italiani la memoria della tragica fine di Giovanni Falcone, della consorte Francesca e del personale di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In questi decenni la Sicilia è cambiata, lentamente, maturando la consapevolezza che l’impegno antimafia riguarda tutti e che va predicato e praticato ogni giorno, senza retorica e senza ipocrisia”. Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Rimane la speranza di conoscere finalmente tutta la verità su quella drammatica stagione -di sangue, di opacità, di omissioni- che ha segnato la storia della nostra Nazione”, conclude.

10:09 – “Non abbiamo mai fatto passerelle. Lavoriamo tutto l’anno, è chiaro che quando si fa una manifestazione che tende ogni anno ad essere la conclusione di un percorso educativo le istituzioni devono essere presenti perché sono quelle con cui dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, ma presenze delle istituzioni”. Lo ha detto Maria Falcone a Palazzo Jung, dove nascerà un Museo della Legalità dedicato a tutte le vittime della mafia, tornando sulla polemica che l’ha contrapposta ad Alfredo Morvillo, magistrato oggi in pensione e fratello della moglie di Falcone, Francesca.

10:00 – “Io penso che la mafia in questo momento non gode di buona salute, è in corsia per degli accertamenti. Verrà il giorno in cui Cosa nostra sarà sconfitta, mi piacerebbe tanto esserci ma non so se ce la farò: incrociamo le dita”. Così l’ex pm Giuseppe Ayala parlando nell’aula bunker dell’Ucciardone ai ragazzi che stanno partecipando alla lectio magistralis, nell’ambito dell’anniversario della strage di Capaci, con l’ex procuratore Piero Grasso e il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini.

9:55 – Una corona d’alloro è stato deposta subito dopo il suo arrivo a Palermo dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, davanti alle stele di Capaci che ricorda l’attentato del 23 maggio del ’92 in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Alla cerimonia di commemorazione erano presenti il capo della polizia Vittorio Pisani; il prefetto Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia; il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il questore di Palermo Leopoldo Laricchia e la vedova del caposcorta di Falcone, Tina Montinaro. “L’arresto di Matteo Messina Denaro significa la chiusura di una pagina e l’inizio di una nuova storia. La mafia uccideva colpendo i valori fondamentali della società civile con vittime importanti come i servitori dello stato. Adesso la battaglia prosegue perché la mafia si è evoluta, è cambiato il suo modo di agire – ha detto Piantedosi -. Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni è adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone: ‘la mafia è un fenomeno umano e come tale è destinato a finire’. Però fino a che ci sarà l’ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l’ultima goccia di sudore per combatterlo”.

