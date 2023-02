Aumento stipendi ai deputati: l’intervento di Farone e Della Vedova VIDEO

"Un gesto immorale. È vergognoso", ha detto il deputato di Azione-Italia Viva

1' DI LETTURA

PALERMO – Si è svolta stamattina ai Giardini del Massimo, a Palermo, l’iniziativa di “Più Europa” dal titolo “Liberali in cammino”. Riuniti ad un tavolo, per discutere delle prossime competizioni Europee, ma non solo, il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova e il deputato di Azione-Italia Viva Davide Faraone. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di LiveSicilia per parlare anche dell’aumento degli stipendi dei deputati siciliani: “Un gesto immorale. È vergognoso”, ha detto Faraone.

Per Benedetto Della Vedova, invece, sarebbe stato meglio “rimandare questa decisione a tempi migliori per tutti gli italiani”. Mentre sulla situazione italiana a livello nazionale, “i primi 100 giorni di governo – ha aggiunto Della Vedova – sono passati senza lasciare grande traccia di se’. Misure contraddittorie, marce indietro continue. Un governo incapace di prendere le misure con l’Unione Europa”.

Video di Alessandra Galioto