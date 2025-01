Australian Open, Sinner supera Rune e va ai quarti

Un match lungo quattro set

Jannik Sinner batte il danese Holger Rune (numero 13 al mondo) e passa il turno, qualificandosi per i quarti di finale degli Australian Open, prima prova del grande slam dell’anno che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. All’azzurro sono serviti quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-2 il risultato finale) per avere la meglio sull’avversario, al termine di una partita nella quale non sono mancati momenti di difficoltà, specie sul piano fisico.

Durante il terzo set Sinner ha, infatti, chiesto l’intervento del fisioterapista ed è momentaneamente rientrato negli spogliatoi. Dopo qualche minuto di apprensione la partita è ripresa.