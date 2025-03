In via Sandro Pertini

PALERMO – Una nuova auto incendiata allo Zen a Palermo. Ad andare in fiamme una Fiat Panda in via Sandro Pertini. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Faida per il controllo di droga e scommesse

Si tratta dell’ennesima auto che va a fuoco nel quartiere in questi giorni presidiato dalle forze dell’ordine dopo i ferimenti, gli incendi e i colpi di fucile esplosi contro centri scommesse e garage. In questi giorni il quartiere è stato al centro di un serrato controllo del territorio. Numerose le perquisizioni da parte di carabinieri e polizia. Sarebbe in corso una faida per il controllo della droga e delle scommesse clandestine.

L’escalation di violenza allo Zen

Giovedì 13 marzo un pregiudicato si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia con una ferita alla coscia destra. L’uomo si trovava allo Zen quando è stato aggredito. Poche ore prima un incendio in via Gino Zappa aveva distrutto una Fiat 600 e una Fiat Panda parcheggiate, entrambe di proprietà di un pregiudicato per droga.

A questi episodi vanno aggiunti la rissa e il colpo di pistola sparato in via Costante Girardengo. Nel computo vanno inserite anche le fucilate contro il portone di un garage in via Fausto Coppi riconducibili a uno dei 181 arrestati nel blitz delle scorse settimane.