Tra lo svincolo di Capaci e quello di via Belgio

PALERMO – Dalle ore 21 di lunedì 23 febbraio alle ore 6 del giorno successivo verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso fra lo svincolo di Capaci dell’autostrada A29 e l’uscita di via Belgio della A29 Racc. Bis. Inoltre, sono interdette al transito le rampe dello svincolo di Capaci e dello svincolo di Tommaso Natale nella carreggiata in direzione Palermo.

Le indicazioni di Anas

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la chiusura è dovuta all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale. Le attività saranno svolte in orario notturno per limitare i disservizi. Percorso alternativo consigliato: gli utenti che percorrono l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in direzione Palermo dovranno uscire dallo svincolo di Capaci (km 4,500) e percorrere la SS113 in direzione Palermo.