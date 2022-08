Autostrade Siciliane, previsto traffico da bollino rosso nel weekend

Primo esodo estivo, i consigli per mettersi in viaggio in sicurezza

1' DI LETTURA

PALERMO – In Sicilia le autostrade A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania e A18 Siracusa-Gela si preparano ad essere particolarmente trafficate, sopratutto nelle giornate di agosto comprese tra venerdì e domenica. Lo rende noto Autostrade siciliane.

“È previsto un consistente flusso di traffico su tutte le direttrici che conducono alle località di villeggiatura, sopratutto nelle ore legate al fenomeno del pendolarismo estivo e nel fine settimana. – si legge in una nota – Bollino rosso per le ore di punta in cui si potrebbero verificare anche lunghi incolonnamenti, qualora si verificassero incidenti stradali”.

“Nello scorso mese si è registrato un aumento, rispetto al solito, del traffico stradale e delle autocombustioni dei mezzi; fenomeno quest’ultimo che ha generato non poche situazioni di disagio ai viaggiatori e ai soccorsi che, sebbene allertati celermente, hanno talvolta faticato ad operare tempestivamente e in sicurezza anche a causa dei disordini dei mezzi. – prosegue – A tal proposito si raccomanda di mettersi in viaggio solo dopo essersi assicurati delle perfette condizioni del proprio veicolo, delle dotazioni di sicurezza e in condizioni fisiche ottimali. Anche in relazione alle elevate temperature previste, si consiglia di viaggiare tenendo a bordo una congrua scorta d’acqua e di fermarsi alle aree di servizio per riposare in caso di viaggi lunghi”.