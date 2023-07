Azzeramento delle liste d’attesa, Schifani: “Impegno mantenuto” VIDEO

Le dichiarazioni di Renato Schifani, Giovanna Volo e Salvatore Iacolino

PALERMO – L’obiettivo è quello di recuperare, entro il 31 dicembre 2023, ben due anni di arretrati, ovvero le prestazioni di ricovero e ambulatoriali, prenotate fino al 31 dicembre 2021. Il nuovo Piano di azzeramento delle liste d’attesa è stato presentato a Palazzo d’Orleans dal Presidente della Regione Renato Schifani e dai vertici dell’assessorato alla Salute. LEGGI I PARTICOLARI DEL PIANO

Schifani: “Impegno mantenuto”

«L’azzeramento delle liste d’attesa – ha detto il presidente della Regione Renato Schifani – è uno dei capisaldi del mio programma di governo, per quanto attiene alla sanità, insieme al tema delle emergenze, sul quale stiamo già intervenendo con incisività per ridurre i disagi nelle aree più periferiche. Superata la fase dello sfoltimento, proseguiremo con un sistema più efficiente per le prenotazioni e le erogazioni, per garantire ai siciliani l’inalienabile diritto alla tutela della salute e soprattutto in tempi ragionevoli. Il Piano, tra l’altro, valorizza la cooperazione tra pubblico e privato per aumentare l’efficienza della rete assistenziale».

Giovanna Volo: “Ecco gli obiettivi”

«Grazie al lavoro metodico degli uffici dell’assessorato – ha spiegato Volo -, abbiamo costruito un Piano che ci consente di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, che arrivano alla Sicilia anche dalla legislazione nazionale. Riusciremo, così, non solo, a rimetterci al passo con l’erogazione delle prestazioni, che hanno subito un consistente rallentamento negli anni della pandemia di Covid-19, ma anche, a regime, a implementare un sistema che consentirà di non ritrovarci più in situazioni di disagio di cui fanno le spese soprattutto i cittadini».

Salvatore Iacolino: “Organizzare un sistema performante”

«Il nostro obiettivo di lungo termine – ha detto Iacolino – è quello di organizzare un sistema performante che valorizzi tutti i soggetti che fanno parte del sistema sanitario dell’Isola. Grazie alla nostra interlocuzione con le associazioni di categoria della sanità privata, intanto abbiamo già trovato un accordo che abbatte del 10 per cento le tariffe relative ai rimborsi per i ricoveri chirurgici. Un primo passo per lo sfoltimento delle liste d’attesa e un tassello fondamentale per la realizzazione di una nuova sanità».