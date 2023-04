Baby gang: gli assalti lampo in metropolitana, 3 arresti VIDEO

Rubavano soldi, cellulari e orologi di lusso

1' DI LETTURA

ROMA – Coltelli e forbici alla gola per rapinare le vittime. Avvenivano così gli assalti lampo della baby gang nella metropolitana di Roma. Rubavano soldi, smartphone, ma anche vestiti e orologi di lusso.

La baby gang composta da 3 adolescenti metteva a segno diverse rapine presso le fermate della metro. I 3 giovanissimi sono stati fermati e al momento, in attessa della decisione del decisione del Tribunale per i minorenni, sono stati portati in comunità.

Gli agenti del commissariato Appio, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di tre ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso anche con altre persone, dei reati di rapine aggravate e violazione della legge sulle armi.

Da alcune riprese delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine avevano scoperto, dal novembre dello scorso anno, varie rapine simili: La baby gang effettuava gli assalti lampo in metropolitana avvicinando la vittima con cautela e poi, sotto minaccia, costringendola a consegnare, oltre ai soldi, anche gli oggetti di valore.

Durante le indagini sono state guardate centinaia di ore di registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che hanno contribuito all’individuazione dei tre minorenni.

TUTTI I VIDEO DI LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE