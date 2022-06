Bagheria, incontro tra Comune e Amap per fare il punto sulle criticità

Sul tavolo le istanze dei cittadini e il punto per migliorare il sistema idrico

3' DI LETTURA

PALERMO – Proficuo incontro ieri tra AMAP e Comune di Bagheria. L’amministrazione aveva chiesto e ottenuto nei giorni scorsi un tavolo tecnico con l’azienda municipalizzata di Palermo che si occupa anche della gestione del servizio idrico e fognario della Città di Bagheria.

All’incontro hanno partecipato per il Comune di Bagheria l’assessore ai Lavori Pubblici Provvidenza Tripoli, l’assessore al Decentramento Andrea Sciortino ed il responsabile PO delle risorse a rete il geometra Sergio Palumbo, per AMAP il presidente Alessandro Di Martino ed i tecnici responsabili del servizio idrico e fognario.

Focus del tavolo il confronto sulle criticità che riguardano la gestione AMAP sul nostro territorio per il servizio idrico e fognario. Sono state prese in considerazione le segnalazione di disservizi al numero verde di AMAP per le quali il Comune, facendosi portavoce delle istanze dei cittadini, ha rappresentato la necessità che gli interventi siano più tempestivi, al fine di diminuire i tempi di attesa per i cittadini.

Affrontate anche le problematiche sugli interventi di manutenzione ordinari e straordinari sulle strade: «Abbiamo fatto presente che i tempi e le modalità di ripristino dopo gli scavi che vengono effettuati per gli interventi di sistemazione di guasti idrici e fognari devono essere necessariamente rivisti – dice l’assessore Provvidenza Tripoli – i lavori devono essere eseguiti secondo tempistiche maggiormente concordate con tempi certi per l’ultimazione dei lavori e la sede stradale deve essere ripristinata a regola d’arte rispettando le norme ed il regolamento in materia del Comune di Bagheria».

Dal canto suo AMAP ha assicurato il rifacimento di alcuni lavori di ripristino eseguiti in modo approssimativo e non conformi al regolamento comunale.

Amap ha anche informato l’amministrazione comunale che sono in corso nuove assunzioni di personale per implementare le squadre di intervento e che questo ridurrà i tempi di attesa per gli interventi richiesti dai cittadini.

Affrontato anche un problema annoso che è quello dello sversamento delle acque reflue in prossimità dello svincolo autostradale. E’ questa una problematica che deve essere affrontata sinergicamente da più enti cosa già iniziata sia dal Comune di Bagheria che da Amap e Anas.

Per questa problematiche si è concordato un sopralluogo congiunto dei tecnici dei tre enti per verificare insieme la causa dello sversamento per individuare la soluzione.

Per quanto attiene alla frazione marinara di Aspra, presente l’assessore al ramo, Andrea Sciortino, si è discusso della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione e il Comune ha chiesto e ottenuto che le tre pompe di sollevamento dell’impianto, oramai usurate, vengano sostituite in tempi brevi, presumibilmente nel mese di settembre.

Il tavolo tecnico si è concluso con la rinnovata sollecitazione da parte dell’assessore Tripoli portavoce dell’ente all’apertura di uno sportello Amap a Bagheria.

Il Comune ha già comunicato che ha predisposto un apposito locale presso gli uffici di piazza Indipendenza, sede dei Lavori Pubblici. Amap ha assicurato che verificata l’idoneità dei locali, almeno un giorno o anche due a settimana sia presente un operatore AMAP per interloquire sia con gli utenti di Bagheria che per i paesi dell’hinterland serviti dall’azienda.

«Riteniamo che l’incontro sia stato positivo e che abbiamo messo sul tavolo tutte le criticità che ci segnalano i cittadini e pare che questa collaborazione possa essere portata avanti in maniere sempre più proficua» – concludono gli assessori Tripoli e Sciortino che assicurano che l’amministrazione continuerà a vigilare sull’efficienza del servizio.