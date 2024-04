Ballaró, spunta una discarica abusiva a piazza Carmine  

Le foto dello scempio

PALERMO – La situazione dei rifiuti abbandonati in strada a Ballaró, mercato storico di Palermo, è fuori controllo. A Piazza Carmine ci sono interi appartamenti riversati in strada. Sedie, pezzi di armadi e cassettiere, finestre, persiane, plastica, poltrone e materassi di ogni forma e misura occupano entrambi i lati della carreggiata.

Gli operai della Rap impegnati nella pulizia del quartiere si sono trovati davanti ad una situazione disarmante, impossibile da risolvere in una sola notte di lavoro. Gli ingombranti abbandonati in via Sclafani e in via Biscottari, ad oggi rimossi, sembrano ben poca cosa a confronto. Le foto si commentano da sole.