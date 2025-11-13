I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo

PALERMO – Tre persone sono state arrestate per una lite tra donne di due famiglie di parenti, avvenuta lo scorso settembre a Palermo tra via Porta Sant’Agata e via Angelo Musco, nel quartiere di Ballarò. Sono state portate in carcere o ai domiciliari. Hanno età compresa tra i 22 e i 54 anni. Le misure sono state emesse dal Gip e notificate dai carabinieri del nucleo operativo di piazza Verdi.

Per gli indagati le accuse sono pubblica intimidazione con uso di armi, porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Le altre accuse, a vario titolo, sono porto e detenzione illegale di armi da fuoco e lesioni personali. In un crescendo di tensione, quel giorno sono stati esplosi colpi di pistola, alla presenza di residenti e turisti.

Le perquisizioni dei carabinieri

Nel corso dell’agguato, un 44enne, anch’egli coinvolto nel violento dissidio familiare, è rimasto ferito. E’ stato colpito al fianco e al braccio. Le grida e gli spari hanno seminato il panico tra i passanti.

Qualche ora dopo, uno dei partecipanti e il fratello sono stati arrestati dalla polizia. Sarebbero stati in possesso di un revolver calibro 38 e una semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Durante le perquisizioni svolte nei confronti degli arrestati, i militari hanno sequestrato un coltello, nella disponibilità di uno dei tre, trovato nel vano porta oggetti dello scooter.