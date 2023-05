Ballottaggi in Sicilia: se i deputati continuano le “ferie” VIDEO

Dopo un mese da scandalo nel parlamento siciliano, che ha “lavorato” soltanto per 8,4 ore, adesso si teme il peggio

PALERMO – Ballottaggi in Sicilia, dopo un mese da scandalo nel parlamento siciliano, che ha “lavorato” soltanto per 8,4 ore, adesso è ragionevole temere l’effetto dei ballottaggi sull’agenda, alquanto noiosa, dell’assemblea regionale siciliana.

I ballottaggi e le ferie

Dopo due mesi con l’ordine del giorno normativo fotocopiato, in molti temono che, ancora una volta, le aspettative possano restare deluse. In cantiere, come ha raccontato la nostra Roberta Fuschi, ci sono 496 disegni di legge, rimasti posteggiati nelle commissioni. Sapete quante leggi sono state approvate in 7 mesi? Soltanto SEI, di queste 5 hanno natura finanziaria. E quando parliamo della finanziaria, tornano in mente le prebende con presepi e sagre gradite all’opposizione, oltre alla catastrofica impugnativa del 46% degli articoli.

Attenzione allo stress

Insomma, con l'estate alle porte non vorremmo che, dopo tanto ardore, i deputati regionali non si stressino e, magari, sentano il bisogno di andare in ferie. Cioè di tornarci.